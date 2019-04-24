В Естонії затвердили склад нового уряду

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд затвердила новий склад уряду, запропонований Центристською партією, партією "Вітчизна" і Консервативною народною партією (EKRE). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

На урочистій церемонії заяви зробили як глава держави, так і три керівника коаліційних партій: Юри Ратас з Центристської партії, Березень Хельма з Естонської консервативної Народної Партії і Хелир-Вальдор Сеэдер з "Вітчизни".

Прем'єр-міністр Юрі Ратас заявив, що новий уряд буде працювати в ім'я благополуччя Естонії.

Президент Керсті Кальюланд закликала ввести стоденний період на те, щоб уряд зміг спокійно почати працювати. А після - ще 100 днів і ще, якщо партнери по коаліції дотримають свого слова і будуть стояти за безпеку Естонії та її основні цінності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 квітня прем'єр Юрі Ратас на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду. Уряд Юрі Ратаса почав роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня.

Також розвідка Естонії заявили, що єдина серйозна загроза безпеки для країни походить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.