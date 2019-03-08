В Естонії Центристська партія відмовилася формувати коаліцію з Партією реформ

Однією з причин відмови стала податкова реформа, яка робить неможливим позачергове підвищення пенсій

В пятницу, 8 марта, Центристская партия Эстонии отказалась начинать переговоры с Партией реформ по созданию коалиционного правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Как сообщил глава Центристской партии Юри Ратас, стороны не смогли достичь согласия из-за разногласия с Партией реформ в вопросах налоговой политики.

Отмечается, что одной из причин отказа от переговоров стала запланированная реформистами налоговая реформа, которая делает невозможным обещанное центристами внеочередное повышение пенсий в Эстонии.

По словам Кадри Симсон, предложенные реформистами условия были слишком ультимативными.

"Нам дали понять, что на переговоры можно идти только в том случае, если такое правительство будет реализовать программу Партии реформ", - добавила Симсон.

В свою очередь лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что такие действия центристов странные, потому что еще до начала переговоров было исключено поиск общих позиций.

Напомним, ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная право-либеральная Партия реформ, получив 34 из 101 места в парламенте. На втором месте за мандатами оказалась правящая Центристская партия - 26 мест в парламенте (на одно меньше, чем раньше).