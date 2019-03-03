В Естонії сьогодні проходять парламентські вибори

Право голосу на виборах у парламент мають 958 тис. 571 громадян

В Эстонии сегодня, 3 марта, проходят парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Голосование проходит с 9:00 до 20:00 на 451 избирательном участке по всей стране.

Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 тыс. 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

В предварительном голосовании, с учетом электронного голосования, уже приняли участие почти 350 тысяч человек или 40% от общего числа избирателей.

Предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.

Основная борьба развернется между ведущей правящей Центристской партией во главе с премьер-министром Юри Ратасом и крупнейшей оппозиционной праволиберальной Партией реформ, представляющей интересы крупного капитала. Проводимые регулярно опросы общественного мнения предсказывают победу то одной, то другой партии с результатом в 28-30%.

Как пишет Еrr.ee, по прогнозам, в парламент, состоящий из 101 депутата, войдут 5-6 партий, что может осложнить создание коалиции.

Ранее РБК-Украина писало, что Эстония может установить пошлины на российское электричество из-за вытеснения с рынка части продукции Eesti Energia.