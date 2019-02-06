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Естонія хоче ввести мито на російську електроенергію

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:19
Естонія хоче ввести мито на російську електроенергію
Фото: Eesti Energia (dv ee)

Компанія Eesti Energia закликає країни Балтії також встановити мита на імпорт російської електрики

Естонія може встановити мита на російську електрику через витіснення з ринку продукції Eesti Energia. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Компанія Eesti Energia закликає країни Балтії також встановити мита на імпорт російської електрики.

Повідомляється, що російська і білоруська електрика надходить на ринок Nord Pool в основному через Фінляндію і Литву. У минулому році Росія і Білорусь експортували в регіон біржі Nord Pool через Литву і Фінляндію понад 13,3 терават-годин, що в півтора рази перевищує загальне споживання електрики в Естонії в 2018 році. Порівняно з 2017 роком, обсяг російського електрики на ринку Північних і Балтійських країн виріс майже на 50%.

"У зв'язку з виборами в Латвії переговори про застосування подібного рішення зупинилися в минулому році. Ми сподіваємося продовжити їх у поточному році", - сказав керівник відділу енергетики мінекономіки Тімо Татар.

Нагадаємо, в листопаді минулого року, газотранспортні компанії Польщі Gaz-System і Данії Energinet, домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби, що з'єднає Польщу з газовими родовищами в Норвегії. Як зазначається, Польща замінить російський газ норвезьким.

 

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