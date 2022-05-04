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В Естонії чоловіка заарештували на 13 діб за букву "Z" на вікні квартири

Поліція Естонії (Фото: pealinn.ee)
Автор: Константин Широкун

Житель одного з районів Таллінна отримав 13 діб арешту за демонстрацію у вікні своєї квартири букви "Z" і Георгіївської стрічки на підтримку російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пыхьяской поліції.

Обурені жителі району повідомили в поліцію про чоловіка, який з початку російського вторгнення в Україну виставив у вікні російський прапор, георгіївські стрічки та символ "Z". Поліцейські вирушили на місце з перевіркою. Патрульні нагадали чоловікові про заборону ворожої символіки, але той не прибрав її в запропоновані терміни.

Через кілька днів зловмисник був затриманий в адміністративному порядку і доставлений до відділку. Суд засудив жителя Таллінна до 13 діб арешту за демонстрацію розпалюють ненависть символів. Відбувати покарання його відправили в ізолятор прямо із залу суду.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Естонія