В Естонії чоловіка заарештували на 13 діб за букву "Z" на вікні квартири

Житель одного з районів Таллінна отримав 13 діб арешту за демонстрацію у вікні своєї квартири букви "Z" і Георгіївської стрічки на підтримку російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пыхьяской поліції.
Обурені жителі району повідомили в поліцію про чоловіка, який з початку російського вторгнення в Україну виставив у вікні російський прапор, георгіївські стрічки та символ "Z". Поліцейські вирушили на місце з перевіркою. Патрульні нагадали чоловікові про заборону ворожої символіки, але той не прибрав її в запропоновані терміни.
Через кілька днів зловмисник був затриманий в адміністративному порядку і доставлений до відділку. Суд засудив жителя Таллінна до 13 діб арешту за демонстрацію розпалюють ненависть символів. Відбувати покарання його відправили в ізолятор прямо із залу суду.
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