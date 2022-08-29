RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄСПЛ відновить розгляд скарг на Україну. Справи призупинили через війну

Фото: Європейський суд з прав людини (osce.usmission.gov)
Автор: Олександр Мороз

Європейський суд з прав людини відновить розгляд скарг на Україну, який було призупинено у зв'язку з російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook судді Миколи Гнатовського.

За його словами, ЄСПЛ вирішив переглянути заходи у справах за участю України і з 1 вересня 2022 року повернеться в окремих аспектах до нормального порядку роботи з такими справами. Зокрема, в межах можливого відновиться вихідна кореспонденція із заявниками, а загальна інформація для всіх заявників буде доступна на сайті суду.

"Розгляд справ буде відновлено і нові часові рамки будуть встановлені для незавершених справ з урахуванням фактичних можливостей сторін відповідати на поставлені питання. Нотифікація і публікація рішень поступово будуть відновлені", - зазначив Гнатовський.

Нагадаємо, в серпні ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників. Однак ще раніше російська сторона вийшла зі складу учасників Європейського суду і вже тривалий час не визнає його рішень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЕСПЧ