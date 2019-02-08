ЄСПЛ не задовольнив заяву екс-нардепа Шепелєва

Фото: Олександр Шепелєв (РБК-Україна)

Шепелєв звернувся до суду з проханням надати Україні вказівки про переведення його в інше місце утримання і поміщення в медустанову

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не задовольнив заяву по справі "Шепелєв проти України". Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Повідомляється, що 10 січня в ЄСПЛ надійшла справа за заявою колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва, який утримується під вартою в рамках відкритих проти нього кримінальних проваджень.

Заявник звернувся до суду в порядку правила 39 регламенту ЄСПЛ з проханням надати уряду України вказівки про переведення його в інше місце утримання і поміщення в спецмедустанову для стаціонарного лікування.

Зокрема, заявник "скаржився на істотне погіршення стану його здоров'я за період утримання під вартою, підвищення ризиків незворотної шкоди здоров'ю і настання смерті, розвиток хронічних хвороб, а також на припинення його лікування".

У свою чергу ЄСПЛ призупинив розгляд цієї справи за правилом 39 регламенту, поки суд не отримає від уряду України інформацію та підтверджуючі документи про конкретні заходи, вжиті національними органами до та після винесення рішення Печерським районним судом Києва 22 грудня 2018 року про надання необхідного лікування.

Наголошується, що секретаріат уповноваженого у справах ЄСПЛ отримав інформацію від Головної військової прокуратури ГПУ щодо наданої медичної допомоги заявнику, а також про неодноразову відмову від медобстеження, що унеможливило подальше встановлення стану здоров'я та визначення тактики лікування, недотримання заявником рекомендацій лікарів і неприйняття їм призначених ліків в повному обсязі.

"25 січня 2019 року Урядом України зазначену інформацію було направлено до Європейського суду. Суд, розглянувши матеріли, представлені сторонами, 7 лютого 2019 року вирішив не задовольняти вимоги заявника щодо забезпечувальних заходів та не надавати Уряду України вказівки у порядку Правила 39 Регламенту", - зазначив Ліщина.

Нагадаємо, 8 лютого 2018 року екс-нардепа Шепелєва затримали співробітники СБУ після того, як він втік з РФ, яка оголосила його в міжнародний розшук. В РФ його підозрюють у замаху на дачу хабара посадовій особі. Після оголошення в розшук Шепелєв прибув в Україну і нібито знаходився вдома у колишнього нардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Гарегіна Арутюнова.

Зазначимо, Шепелєв в Україні звинувачується в низці кримінальних справ, зокрема, в розкраданні коштів націоналізованого банку "Родовід" та кількох замахів на вбивство. Після закінчення депутатських повноважень він був оголошений в розшук українськими правоохоронцями. Пізніше був затриманий Інтерполом в Будапешті (Угорщина) і виданий в Україну. У Києві Шепелєв втік з-під варти і виїхав на територію Росії.