ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії

"Міждержавна справа "Україна проти Росії (X)" (Заява № 11055/22) стосується тверджень уряду України про масові і грубі порушення прав людини, скоєних РФ в ході військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Глава ЄСПЛ Роберт Спано передав справу в четверту секцію суду і поінформував про це Росію.

У суді додали, що на розгляді ЄС перебувають п'ять міждержавних скарг, поданих Україною проти РФ. При цьому до суду подано близько 8500 індивідуальних скарг.

Україна в позові звинувачує владу Росії в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушення права на життя, заборони тортур, права на свободу і недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу думки і вираження, свободу зібрань і асоціацій і право на захист власності.