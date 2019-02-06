ЄСПЛ переніс слухання позову України проти Росії

Про причини перенесення слухань поки не повідомляється

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

О причине переноса и возможной другой дате слушаний пока не сообщается.

"Суд принял решение отложить слушания, запланированные на 27 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщали, что рассмотрят межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

До этого ЕСПЧ вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Напомним, 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека еще один иск против Российской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины разорвал соглашение об обмене с Российской Федерацией правовой информацией.