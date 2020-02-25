ЄСПЛ відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, рішення набуло чинності

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, рішення суду набуло чинності. Про це йдеться в опублікованому рішенні суду.

Повідомляється, що ЄСПЛ визнав вимоги заявників прийнятними та відхилив заперечення уряду України. Протягом трьох місяців уряд має виплатити п'яти заявникам по 5 тис. євро + будь-які виплати, які можуть бути стягнуті в якості компенсації моральної шкоди. Крім того, Україна має компенсувати заявникам витрати на суд (всього близько 3 тис. євро). Інші вимоги про компенсацію відхилені.

Також суд дійшов висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ виніс рішення про те, що Україна законом про люстрацію порушила права українських чиновників.

Україна оскаржила дане рішення у січні 2020 року. Скарга була подана українським урядом до Великої палати ЄСПЛ. У Кабінеті міністрів стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.