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ЄСПЛ відмовив Україні в задоволенні запиту щодо моряків, - Мін'юст РФ

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 09:23
ЄСПЛ відмовив Україні в задоволенні запиту щодо моряків, - Мін'юст РФ
Фото: Європейський суд з прав людини (echr.coe.int)

ЄСПЛ визнав, що запит Україні не містить нових аргументів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Україні у задоволенні запиту про застосування нових забезпечувальних заходів у справі про захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції Російської Федерації.

В Мін'юсті РФ зазначили, що запит базувався на інформації адвокатів і родичів захоплених моряків про те, що здоров'я трьох з них потребує спеціалізованої медичної допомоги. При цьому з посиланням на висновки МОЗ України та експертні думки українських медиків Київ намагався оскаржити якість наданої в Росії медичної допомоги захоплених моряків, а також вимагав проведення конкретних медичних маніпуляцій.

"Аргументи української влади та представлені матеріали не переконали ЄСПЛ у необхідності задоволення заявлених вимог. За результатами їх розгляду Європейський суд визнав, що запит не містить нових аргументів та є ідентичним заявленому раніше зверненню, на яке російська влада вже представила вичерпну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський адвокат Ілля Новіков заявив, що до виборів в Україні прогресу в справі полонених українських моряків не буде.

Раніше також стало відомо, що Україна готова до обміну 25 росіян в найкоротші терміни.

 

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