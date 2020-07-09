ЄСПЛ відмовив у знятті імунітету з Логвинського

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив українським правоохоронним органам у знятті імунітету з колишнього народного депутата Георгія Логвинського. ЄСПЛ також констатував факт тиску з боку НАБУ на учасників процесу.

Про це повідомив сам екс-нардеп у себе в Facebook.

На Логвиньского поширюється імунітет від кримінального переслідування, оскільки його дружина Ганна Юдківська є суддею ЄСПЛ від України.

За словами екс-нардепа, рішення ЄСПЛ є "історичним".

"Суд повністю відкинув доводи Генеральної прокуратури і НАБУ, і це попри те, що відповідно до Генеральної угоди "Суд не тільки може, але і зобов'язаний зняти імунітет, якщо це заважає слідству", що означає, що лише наявність формальної підстави для розслідування достатньо для зняття імунітету", - написав депутат.

При цьому він зазначив, що ЄСПЛ констатував порушення міжнародного права і наявність фактів тиску на учасників процесу - адвокатів, свідків і експертів. Крім того, суд підтвердив факт незаконних негласних слідчих дій з боку антикорупційних органів.

Логвинський підкреслив, що рішення ЄСПЛ є обов'язковим для всіх країн-членів Ради Європи, а факти, встановлені судом, є преюдиціальними (прийняті без перевірки доказів - ред.).

"Співробітникам правоохоронних органів загрожує до 15 років позбавлення волі за вказані дії. Сподіваюся, що як обіцяли і генеральний прокурор, і президент - їх не будуть "кришувати", - додав екс-нардеп.

Зазначимо, НАБУ вже відреагувало на це рішення суду і заявило, що припиняє слідство стосовно Логвинського до закінчення терміну дії імунітету.

Нагадаємо, так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія в 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але ті відмовилися повернути його. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ цей документ ухвалив і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту.

Раніше журналісти заявляли, що методи розслідування НАБУ діяльності компанії "Золотий Мандарин" і прагнення притягнути до відповідальності екс-нардепа Георгія Логвинського може повністю поховати розгляд справ у ЄС України проти Росії.

Також повідомлялося, що ще у 2018 році відомі правозахисники зверталися до НАБУ, САП і дипмісіям з-за незаконного політично мотивованого переслідування Логвинського.