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ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених

Фото: ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених (facebook com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію поважати права усіх українських військовополонених та надавати їм медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЄСПЛ.

Це проміжне рішення за позовом дружини українського військового Ярослава Олійніченка, який імовірно утримується російськими військовими у полоні.

ЄСПЛ зазначає, що російський уряд має поважати права Олійніченка та надати йому медичну допомогу, якщо вона йому знадобиться.

Окрім того, суд заявив, що ці проміжні заходи поширюються на усі запити, зроблені від імені українських військовополонених, стосовно здоров’я та життя яких є побоювання.

ЄСПЛ також закликав уряд Россії протягом тижня надати інформацію про те, чи був Олійніченко взятий у полон. Якщо так - то повідомити в яких умовах він утримується.

Українська влади зазначає, що Олійніченко був заступником командира підрозділу і потрапив у полон в Маріуполі. Його дружина заявляє, що до військових застосовувалися катування, коли вони перебували в одному з таборів, де може утримуватися Олійніченко.

Як повідомллося раніше, ЄСПЛ зобов'язав РФ не допустити смертної кари марокканського бійця в Донецьку.

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