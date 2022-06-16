ЄСПЛ зобов'язав Росію не допустити страти марокканського бійця в Донецьку

Європейський суд з прав людини в проміжному рішенні заявив, що Росія не має допустити смертної кари громадянина Марокко Брахіма Саадуна, "засудженого" в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Вказується, що Росія повинна забезпечити невиконання "смертного вироку", оголошеного Саадуну, а також гарантувати дотримання до нього права на життя і заборони нелюдського або такого, що принижує людську гідність ставлення.

Суд підкреслив, що питання юрисдикції території, де перебуває громадянин Марокко, є предметом іншої справи "Україна і Нідерланди проти Росії", і до його вирішення Росія несе зобов'язання не перешкоджати індивідуальним позовам до суду.

Також Москва повинна протягом двох тижнів надати ЄСПЛ інформацію про те, які дії вона зробила для гарантування виконання тимчасових заходів.

Суд також закликав уряд України поважати права Брахіма Саадуна і протягом двох тижнів надати всю необхідну інформацію у цій справі - очевидно, тому, що ЄСПЛ поки не встановив, якій юрисдикції підлягає територія, де був винесений "смертний вирок".

Нагадаємо, 2 червня Державна дума Росії схвалила два законопроєкти, один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий-16 березня як граничну точку. Тому рішення проти Росії, прийняті після цієї дати, не будуть виконуватися.

Як повідомлялося, "суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти. Йдеться про двох громадян Британії Ейдена Асліна і Шона Піннера і громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Про обмін марокканця мова поки не йде.

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