ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 10 млн євро за висилку грузинів у 2006

Це компенсація за моральну шкоду, якої зазнали щонайменше 1,5 тис. грузинів

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии о компенсации за депортацию грузин из России в 2006 году. Общую сумму выплат суд определил в 10 миллионов евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕСПЧ, опубликованном на сайте организации

Как сообщается, 16 голосами "за" при одном "против" судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро.

Отмечается, что это компенсация за моральный ущерб, который понесли по меньшей мере 1,5 тыс. грузин, высланные из России в 2006 году.

Деньги должны быть распределены между пострадавшими.

По 2 тыс. евро должны получить те граждане Грузии, в отношении которых Россией было допущено коллективное выдворение (запрещенное четвертой статьей четвертого протокола Европейской конвенции по правам человека).

По 10 и 15 тыс. евро должны получить те, кто также были признаны потерпевшими по первому параграфу статьи пятой (запрет на незаконное лишение свободы) и статье третьей (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание).

РБК-Украина писало, что Грузия подала иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Требование Грузии состоит в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная Россией оккупация и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни)", - отмечали в Минюсте.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины опубликовало призыв к России прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.