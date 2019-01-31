ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 10 млн євро за висилку грузинів у 2006

Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Це компенсація за моральну шкоду, якої зазнали щонайменше 1,5 тис. грузинів

Європейський суд з прав людини задовольнив позов Грузії про компенсацію за депортацію грузинів із Росії в 2006 році. Загальну суму виплат суд визначив у 10 мільйонів євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄСПЛ, опубліковану на сайті організації

Як повідомляється, 16 голосами "за" при жодному "проти" судді Великої палати Європейського суду з прав людини постановили, що Росія повинна виплатити Грузії 10 млн євро.

Наголошується, що це компенсація за моральну шкоду, якої зазнали щонайменше 1,5 тис. грузин, вислані з Росії в 2006 році.

Гроші повинні бути розподілені між постраждалими.

За 2 тис. євро повинні отримати ті громадяни Грузії, щодо яких Росією було допущено колективне видворення (заборонене четвертої статті четвертого протоколу Європейської конвенції з прав людини).

По 10 і 15 тис. євро повинні отримати ті, хто також були визнані потерпілими по першому параграфу статті п'ятої (заборона на незаконне позбавлення волі) та статті третьої (заборона катування та нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання).

РБК-Україна писало, що Грузія подала позов проти Російської Федерації в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

"Вимога Грузії полягає в заклику до Європейського союзу встановити відповідальність Росії за порушення багатьох статей Європейської конвенції. Зокрема, організована окупація Росією і цілеспрямована кампанія проти населення Грузії порушує статтю 2 Європейської конвенції, статтю 3 (заборона тортур), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на захист сімейного життя)", - зазначили в Мін'юсті.

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України опублікувало заклик до Росії прекратить окупацію території Грузії, яка триває вже 10 років.