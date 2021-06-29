ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визначився з датою початку слухань у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації . Вони почнуться в листопаді.

Повідомляється, що засідання Великої палати ЄСПЛ у справі "Україна і Нідерланди проти Росії" призначено на 24 листопада 2021 року.

Зазначимо, минулого року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов'язаний з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року. У позові російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів.