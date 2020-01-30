ЄСПЛ допустив екстрадицію Цемаха до Нідерландів, - адвокат

Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Фігурант справи про катастрофу MH17 може бути екстрадований

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився забороняти екстрадицію Володимира Цемаха, який фігурує в справі про катастрофу МН17 на Донбасі, до Нідерландів. Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, передають російські ЗМІ.

За його словами, ЄСПЛ припустив, що колишній начальник ППО невизнаної "Донецької народної республіки" може бути екстрадований до Нідерландів. Він також уточнив, що у справі про катастрофу MH17 Цемах проходить як цінний свідок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з фігурантів справи про катастрофу MH17 приєднається до судового процесу в Нідерландах. Поки не розголошується, хто саме буде на лаві обвинувачених, а також яка юридична компанія буде займатися його захистом.

Цемаха затримали на окупованій території у червні 2019 року в рамках спецоперації, після чого вивезли до Києва як свідка у справі про катастрофу MH17. За даними слідства, на момент катастрофи MH17 він на стороні "ДНР" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий літак.

Цемаха видали російській стороні в рамках вересневого обміну полоненими. За останньою інформацією, він повернувся до окупованого Сніжного.