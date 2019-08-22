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Еспаньол - Зоря: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    22.08.2019 - 17:55
Еспаньол - Зоря: прогноз букмекерів
Фото: тренування "Зорі" перед матчем з "Еспаньолом" (twitter.com/RCDEspanyol)

Фахівці вважають фаворитом іспанський клуб

В рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" проведе перший матч проти іспанського "Еспаньола". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі УНІАН.

22 серпня 22:00
Барселона, стадіон "Корнелья-Ель Прат"

Букмекерські компанії вважають "Еспаньол" беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу господарів поля дають коефіцієнт 1,26, тоді як ймовірність тріумфу "Зорі" оцінена в 10,75. Нічийний результат - 5,50.

Що стосується ставок на вихід в груповий етап, то прохід іспанського клубу оцінюється коефіцієнтом 1,17, а успіх української команди - 5,00.

Нагадаємо, напередодні луганська команда вирушила на матч у складі 20 гравців.

Поєдинок у відповідь пройде рівно через тиждень, 29 серпня, "Славутич Арені" в Запоріжжі.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).

Еспаньол - Зоря: анонс матчу Призначена бригада арбітрів на перший матч "Зорі" в плей-офф Ліги Європи
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