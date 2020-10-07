Есмінець військово-морських сил Британії зайшов до порту Одеси

До порту Одеси зайшов есмінець протиповітряної оборони військово-морських сил Великобританії HMS Dragon D35. Він прибув після тритижневого патрулювання біля берегів Сирії у складі багатонаціональної групи.

Про це пише місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що в морі британський корабель зустрів катер ВМС України "Старобільськ". Також повідомляється, що цей корабель вперше перебуває в українській частині Чорного моря.

Це єдине бойове судно ВМС Великобританії, яке несе на бортах у носовій частині зображення червоного валлійського дракона - національного символу Уельсу.

Фото: британський есмінець (dumskaya.net)

Нагадаємо, даний есмінець увійшов у Чорне море 4 жовтня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише з Британією меморандум про розвиток українського військово-морського флоту. Очікується, що в рамках цього співробітництва Лондон виділить близько 1,4 млрд євро.

"Ми всі вірили в те, що знову з'явиться військово-морський флот в Україні і, нарешті, це перший такий потужний крок", - заявив Зеленський.