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Есмінець Donald Cook покинув порт Одеси

Новини » Політика    27.02.2019 - 19:22
Есмінець Donald Cook покинув порт Одеси
Ілюстративне фото (c6f.navy.mil)

Передбачається, що есмінець покине акваторію Чорного моря 1 березня

Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook, який минулого тижня увійшов у Чорне море для участі в навчаннях з Україною та іншими союзниками, покинув порт Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Шостого флоту ВМС США.

Як повідомляється, ракетний есмінець ВМС США Donald Cook покинув Одесу 27 лютого після завершення запланованого візиту до порт в рамках постійної присутності в Чорному морі.

Передбачається, що есмінець покине акваторію Чорного моря 1 березня. Потім він повинен продовжити своє восьме патрулювання у складі шостого флоту ВМС США.

Зазначимо, американський ракетний есмінець USS Donald Cook увійшов 25 лютого вранці в Одеський морський торговий порт. Повідомлялося, що он пробуде в Одесі три дні - до 27 лютого включно

Нагадаємо, вчора спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що перебування есмінця Donald Cook є символом безпеки в Чорноморському регіоні.

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Новини України Чорне мореОдесаСполучені Штати Америкипорт
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