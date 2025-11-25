"Эскулаб" о давлении на медицинский бизнес: контроль нужен, но одинаковый для всех

"Контроль в медицине нужен. Но он должен быть четким и одинаковым для всех. Когда у части рынка официальная зарплата - 8 тысяч грн, а у нас почти 26 тысяч грн и при этом к нам одновременно идут десятки запросов и проверок, это ненормально", - отмечает соучредитель сети "Эскулаб" Станислав Луговский.

Денис Мельник отметил, что бизнес ждет перезагрузки Бюро экономической безопасности, ведь нынешние практики отпугивают инвесторов и создают риски блокирования бизнеса.

"Мы видим кейсы, когда вместо объективного расследования парализуют работу медицинских учреждений, вплоть до ареста корпоративных прав. Это не мотивирует людей оставаться и работать в Украине", - говорит он.

В компании также напоминают, что более 90% их работников - женщины, и любое вмешательство, которое может привести к остановке работы, означает потерю рабочих мест и потенциальный отток специалистов за границу.