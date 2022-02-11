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Ескалація навколо України затримує розробку США стратегії нацбезпеки, - Politico

Автор: Артур Родивилов

Підготовка нової Стратегії національної безпеки США затримується, в тому числі через ескалацію навколо України. На зміст документа може значною мірою вплинути те, чи" вдереться" РФ в Україну і, якщо так, то яким саме чином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Це, зокрема, стосується того, як США "викладуть і до якої міри пріоритетності віднесуть російську загрозу".

"Але в цілому президент США Джо Байден і його помічники навряд чи змінять своє основне твердження про те, що Китай, не Росія, являє собою більшу загрозу для Америки в довгостроковій перспективі", - йдеться в публікації.

Як пояснює Politico, спочатку очікувалося, що уряд США представить нову стратегію у 2021 році, але цього не сталося. Тепер документ очікується в першому кварталі поточного року.

Одне з джерел підтвердило Politico, що ситуація навколо України є одним з факторів, що впливають на вибір часу оприлюднення стратегії.

Нагадавши, раніше Джо Байден заявив, що якщо між Сполучені Штатами і Росією почнеться конфлікт, то це призведе до нової світової війни. Президент США підкреслив, що влада не відправить в Україну американських військових.

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