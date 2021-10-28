Ще сім областей перейдуть до "червоної" зони, а підліток на Infiniti влаштував смертельну ДТП: новини за 27 жовтня

Ще сім областей переходять до "червоної" зони з 30 жовтня, в Харкові підліток на Infiniti влаштував смертельну ДТП, "Динамо" перемогло "Маріуполь" і проходить до чвертьфіналу Кубка України. Докладніше про те, що сталося у середу, 27 жовтня – у матеріалі РБК-Україна.

Ще сім областей переходять в "червону" зону з 30 жовтня

В Україні значно розширили "червону" зону карантину. В цій зоні тепер буде на 7 областей більше.

В "червону" зону карантину з 30 жовтня переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

На Закарпатті стався землетрус

Сьогодні, 27 жовтня о 04:44 в Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 бала.

Відомо, що джерело землетрусу знаходився на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією, він відноситься до ледве відчутних.

Росія після поразки у справі "скіфського золота" почала погрожувати музеям Нідерландів

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення суду Амстердама у справі "скіфського золота". Вона назвала це "небезпечним прецедентом" та пригрозила нідерландським музеям.

Як вважає Захарова, голандські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", бо саме там артефакти були знайдені.

Гнав на "червоний". У Харкові підліток на Infiniti влаштував смертельну ДТП

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія. О 20:40 на перетині вулиць Гагаріна та Одеської авто Infiniti на високій швидкості врізалося в Chevrolet. Внаслідок ДТП водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів іншої машини зазнали травм. Винуватцем аварії виявився 16-річний харків'янин, який перебував за кермом Infiniti. Його вже затримала поліція.

Усі подробиці резонансної ДТП - в матеріалі РБК-Україна.

У Путіна розцінили заяву Зеленського про Крим як "територіальні претензії"

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим з часом повернеться. Цю заяву розцінили як "територіальні претензії".

"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки", - заявив пресс-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Динамо" перемогло "Маріуполь" та проходить до чвертьфіналу Кубка України

Київське "Динамо" у матчі 1/8 Кубка України здолало "Маріуполь" з рахунком 2:1. Завдяки цій перемозі кияни проходять до чвертьфіналу турніру.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро

Погода в Україні принесе сильне потепління на вихідних. У деяких областях нас чекає температура до +18 градусів.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні до кінця жовтня, читайте в матеріалі Styler.