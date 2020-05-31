Ще п'ятьох учасників стрілянини в Броварах взяли під варту

Запобіжний захід вже вибрали 11 учасників перестрілки
Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще п'ятьом учасникам перестрілки. Станом на ранок 31 травня взяті під варту вже 11 учасників конфлікту.
Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Правоохоронці зазначили, що всім 11 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Також у поліції повідомили, що вже затримано 30 учасників перестрілки в Броварах. З них підозру було повідомлено 23 людям.
Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають.
Зазначимо, у суду є 72 години з моменту затримання учасників перестрілки, щоб взяти під варту підозрюваних. Після закінчення цього терміну правоохоронця зобов'язані будуть відпустити затриманих.
Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. За попередньою інформацією, в конфлікті брали участь офіційні перевізники і нелегали. Після конфлікту правоохоронці оголосили план-перехоплення і провели затримання учасників відразу в декількох областях.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.
До цього повідомлялося, що в конфлікті брали участь близько 100 осіб.
Автор: Игорь Литвиненко