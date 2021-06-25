Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун

Кабінет міністрів планує ввести додаткові обмеження у зв'язку з поширенням нового, більш агресивного штаму коронавірусу – "Дельта". Це означає, що до перемоги над пандемією ще досить далеко, незважаючи на загальне зниження кількості хворих і ослаблення карантинних заходів. Детальніше – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Останні кілька тижнів в Україні спостерігається впевнений спад захворюваності коронавірусом. Кількість щоденних нових випадків вийшла приблизно на рівень середини минулого літа, показник смертності – на початок минулої осені. За загальною кількістю хворих за останній тиждень – 4940 нових випадків – Україна опустилася на 54 місце у світовому "рейтингу".

Схожі тенденції спостерігаються і в багатьох інших країнах. Тижневий рівень захворюваності в США – країні з найбільшою кількістю зафіксованих випадків "ковіду" – впав до показників березня 2020 року, коли пандемія тільки набирала хід. У Німеччині, Франції, Італії та ряді інших європейських країн захворюваність знизилася до рівня минулого серпня.

Позитивні тренди легко помітити навіть по тому, як змінилося повсякденне життя в Україні, інших країнах Європи та США, все більше нагадуючи допандемічні часи. Так, в середині травня, згідно з рекомендаціями Центрів з контролю і профілактики захворювань США (C.D.C.), повністю вакциновані американці більше не зобов'язані носити маски, зокрема в приміщеннях, а також дотримуватися правил соціального дистанціювання, з окремими винятками.

Помилкова впевненість

Причини поточних позитивних трендів цілком очевидні. По-перше, все більше людей перехворіли коронавірусом, тим самим отримавши природний імунітет. По-друге, влітку більше часу зазвичай проводять на свіжому повітрі, де вірус поширюється набагато менш активно.

Ключовий фактор, на який звертають увагу західні дослідники, - це, безумовно, масова вакцинація. Численні дослідження показують цілком чітку кореляцію між зростанням числа щеплень і зниженням кількості хворих. Це видно навіть на рівні окремих країн, наприклад, США, де охоплення вакцинами між різними штатами іноді відрізняється більш ніж в два рази, йдеться в дослідження The Washington Post.

За словами провідного американського інфекціоніста Ентоні Фаучі, вакцини проти коронавірусу в реальних умовах показали себе навіть краще, ніж очікувалося. Фаучі навів у приклад дослідження авторитетного медичного видання The Lancet, згідно з яким саме вакцинація, а не локдаун зіграла ключову роль у перемозі над коронавірусом в Ізраїлі (з середини травня в країні фіксуються поодинокі смерті від "ковіду").

Втім, згідно з більшістю оцінок, говорити про перемогу над пандемією ще дуже рано. Зростання кількості випадків в осінньо-зимовий період виглядає майже неминучим, питання лише в тому, наскільки стрімким воно буде.

У світі залишаються високими антивакцинаторські настрої (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

Дослідники з Вашингтонського університету в Сіетлі дотримуються свого прогнозу, зробленого ще в березні і опублікованого в журналі Американської медичної асоціації. Незважаючи на стрімке зростання кількості щеплень в США, де хоча б один укол отримали вже 53,2% жителів, восени і особливо взимку число випадків має зрости.

Щоб уникнути чергової коронавірусної кризи, вакцинувати доведеться близько 80-85% американців, пише профільне видання Medscape. І навіть з нинішніми темпами вакцинації це виглядає вкрай важким завданням, з урахуванням того, що близько третини жителів США не хочуть вакцинуватися. А у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили про небезпеку осіннього сплеску захворюваності і в Європі.

Багато дослідників відзначають, що нинішня оптимістична статистика в розвинених країнах може зіграти і негативну роль, суто в психологічному аспекті. Адже у невакцинованих людей може виникнути помилкове відчуття захищеності, через що вони почнуть відмовлятися від щеплень, якщо пандемія вже і так відступає.

"Дельта"-загроза

Набагато більшу небезпеку становить поширення нових і більш агресивних штамів коронавірусу. Яскравий приклад того, як це може різко погіршити ситуацію навіть в країні, що проводить успішну вакцинаційну кампанію, – Великобританія.

Сполучене Королівство входить в десятку світових лідерів за темпами вакцинації, хоча б частково щеплені вже 64% британців. На 21 червня було заплановано скасування більшості коронавірусних обмежень в Англії, цю дату навіть назвали "Днем свободи". Але через різке зростання захворюваності плани довелося відкласти як мінімум на чотири тижні. Схожа ситуація склалася і в Шотландії.

Якщо в середині квітня в середньому у Великобританії фіксували близько двох з половиною тисяч випадків щодня, то зараз – вже більше 16 тисяч, і крива впевнено продовжує йти вгору. Якщо поточні темпи збережуться, то вже до середини липня число випадків може дійти до 60 тисяч щодня – як під час січневого піку.

На це вплинуло стрімке поширення нового, т.зв. "індійського" штаму коронавірусу "Дельта", який витіснив власне "британський" штам "Альфа". В середині квітня лише 1% всіх випадків у Великобританії було викликано штамом "Дельта", зараз – вже більше 99%.

Всього "Дельту" зафіксували вже більш ніж в 80 країнах світу, серед європейських держав він домінує в Португалії та Фінляндії. Також цей штам широко поширився і в Росії, де епідемічна ситуація погіршується з кожним днем, особливо в Москві і Санкт-Петербурзі. У столиці РФ фіксують рекорди смертності за весь час пандемії.

Індійський штам коронавірусу вже потрапив до європейських міст (credit: Thomas Lohnes / Getty Images)

Вчені не сумніваються, що варіант "Дельта" небезпечніший за всі минулі штами. Але конкретні оцінки його агресивності дуже відрізняються. Як зазначають у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації (GAVI), варіант "Дельта" може бути від 30 до 100% більш заразним, ніж британський варіант "Альфа" (який в свою чергу, набагато заразніший від "оригінального" китайського коронавірусу). Згідно з даними шотландського дослідження, опублікованого в The Lancet, ризик госпіталізації хворих "Дельтою" приблизно в два рази вищий, ніж хворих "Альфою".

Інші відмінні риси нового штаму – дещо інші симптоми, ніж при інших варіантах коронавірусу. Наприклад, хворі рідше кашляють і зовсім рідко втрачають нюх, що раніше вважалося одним з найпомітніших симптомів "ковіду".

Наявні вакцини дають високий захист і від "Дельти" – до 90%. Але мова йде про вакцини Pfizer і AstraZeneca, і тільки в разі повної вакцинації – рівень захисту після одного уколу набагато нижче.

У випадку України особливо сподіватися на те, що від "індійського" варіанту вбереже вакцинація, не доводиться. У нас в країні хоча б частково щеплені менше 5% населення. До того ж даних про ефективність популярного в Україні препарату SinoVac проти "Дельти" поки немає.

Як повідомив 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов, в Україні вже зафіксовані два випадки захворювання "Дельтою", які "завезли" якраз із Росії. Про це ще раніше попереджали в Національній академії наук України, відзначаючи, що "Дельта" може спровокувати початок нової хвилі захворюваності ще до настання осені.

Як заявили в МОЗ, з 25 червня в'їхати в Україну з РФ, Великобританії, Індії та Португалії можна буде тільки після негативного результату експрес-тесту, який будуть робити прямо на пункті пропуску.

За інформацією РБК-Україна, уряд також може зобов'язати всіх в'їжджаючих в країну мати при собі результати ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин до перетину кордону. Також можуть змінити і карантинний алгоритм, щоб обмеження можна було вводити на рівні окремих міст, а не цілих областей.

Сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші, сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"В Україні був виявлений британський варіант, на початку березня, трохи пізніше – південноафриканський, але нічого не сталося, поява цих варіантів не мала великого впливу", – пояснив співрозмовник.

Поведінка штамів в окремих країнах не завжди підпорядковується загальній тенденції. Наприклад, в Нідерландах "Дельту" виявили ще в квітні, але до цих пір на цей штам припадає не більше 1% всіх заражень в країні.

Сценарії розвитку пандемії в Україні, як вважає Ганіченко, пов'язані з трьома факторами. Перший і головний – наявність і процентне співвідношення більш поширених варіантів вірусу. Другий – темпи вакцинації, які в Україні поки в чотири рази менше середніх в Європі, хоча поступово і нарощуються. Третій – стримуючі фактори: сезонність і карантинні заходи.

Немає впевненості в тому, що ослаблення карантинних обмежень в Україні було правильним кроком, каже епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград. Та й із забороною на в'їзд з країн, в яких поширюється "Дельта", на її думку, влада вже запізнилася. "Поки немає можливості впевнено дивитися в майбутнє, що ми вже подолали пандемію. Ні, ми не подолали", - підкреслила експерт.

Поки що невеликий відсоток українців пройшли повну вакцинацію від COVID-19 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До того ж, як зазначив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, українська "ковідна" статистика викликає великі сумніви. Він називає "абсурдним" той факт, що останнім часом кількість госпіталізацій в країні перевищує кількість виявлених заражень. На цьому, впевнений експерт, позначилася зміна методології тестування – активне використання швидких тестів (що дають меншу точність) замість ПЛР/ІФА тестування.

Александрін вважає, що держава не вживає навіть банальних заходів із профілактики спалахів захворюваності, створюючи "всі умови для штучного зростання пандемії".

"Всю держмашину заточують під освоєння величезної кількості бюджетних коштів. При цьому ніхто не відпрацьовує програми інфекційної безпеки, ніхто не думає про якість повітря, про те, щоб менше дітей сиділо в класах. Громадський транспорт – ніхто так і не поміняв вимоги до перевізників", – сказав виданню експерт.

Тим часом, поки вчені тільки розбираються в особливостях штаму "Дельта", на горизонті виникають нові небезпеки. У Латинській Америці, головному поряд з Індією епіцентром пандемії, відзначено новий, імовірно ще більш агресивний штам - "Лямбда". А сам варіант " Дельта "мутує далі, в десяти країнах вже зафіксували його новий різновид – "Дельта плюс".

Стратегічне вирішення проблеми коронавірусу при цьому залишається незмінним – якомога швидша і масова вакцинація в масштабах планети. На даний момент близько 22% жителів Землі отримали хоча б один укол. Але нерівність між країнами величезна – в державах з низьким рівнем доходу вакциновано тільки 0,9% населення, згідно з даними Ourworldindata. Україна в рейтингу країн за кількістю щеплень на 100 осіб населення займає 130 місце, між Намібією і Руандою.