Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова

Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegam.
"Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування", - написав він.
За його словами, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
Як зазначив Шмигаль, Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.
"Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - додав прем’єр.
Нагадаємо, ФОПам та найманим працівникам дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави у 200 тисяч гривень, але лише на 7 днів.
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