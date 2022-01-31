Ще одному заступнику Кличка повідомили про підозру

Колишнього ліквідатора ВАТ "Радикал" звинувачують в ухиленні від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації забруднення, що спричинило тяжкі наслідки.

Фото: Пантелеєву вручили підозру (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

У КМДА підтвердили вручення підозри Пантелеєву. Це називають "черговою спробою політичного тиску на міську владу".

Зазначають, що завод "Радикал" ніколи не був у муніципальній власності. А у накопиченні шкідливих відходів винні власники.

"Незважаючи на те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року з ініціативи міста розпочалася реалізація проекту щодо безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності", - йдеться у повідомленні.