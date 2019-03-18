Ще одному українському моряку в РФ призначили психіатричну експертизу

Психолого-психіатричну експертизу вже призначили 22 морякам

У понеділок, 18 березня, военнопленному українському моряку в РФ капітану 2 рангу Денису Гриценку призначили психолого-психіатричну експертизу. Про це повідомляє адвокат Микола Полозов у Facebook.

Полозов зазначив, захистом було заявлено, що Денис Гриценко є військовополоненим, а норми III Женевської конвенції не передбачають проведення подібних експертиз стосовно військовополонених.

"Захистом було заявлено заперечення на призначення даної експертизи у зв'язку з її передчасністю призначення, оскільки слідство не надало даних про виникнення сумнівів в осудності військовополоненого, як вимагають положення п. 3 ч. 1 ст. 196 КПК РФ", - йдеться в заяві.

Захистом також був залучена доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 12.03.2019 року, в якому захоплені російськими властями українські військові моряки визнаються військовополоненими.

"Враховуючи, що слідство має намір провести дану експертизу щодо всіх військовополонених моряків, незалежно від позиції захисту, адвокатами Дениса Гриценко були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи", - написав Полозов.

Як повідомляється, психолого-психіатричну експертизу вже призначили 22 морякам.

Раніше адвокат повідомляв, що моряк відчуває себе добре і у нього немає скарг на здоров'я.

Суд у Москві визнав законним продовження строку арешту 16 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Суд залишив під вартою моряків до квітня.