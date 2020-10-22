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У ще одному регіоні Італії вводять комендантську годину

Автор: РБК-Україна

В італійському регіоні Ломбардії вводиться нічний комендантську годину. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням в більш ніж два рази кількість випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Ansa.

Так, з четверга, 22 жовтня, з 23:00 в Ломбардії вводиться комендантська година, який буде діяти до 5:00. У цей період дозволено залишати місце проживання тільки по роботі або в невідкладних ситуаціях.

Нічний комендантська година діятиме до 13 листопада.

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Зазначимо, що за останню добу в Ломбардії підтверджено 4126 нових випадків COVID-19, з яких 1858 були зареєстровані в Мілані. Також повідомляється, що було проведено 36 тисяч тестів.

Близько 300 осіб були госпіталізовані, десять пацієнтів надійшли у відділення інтенсивної терапії.

Нагадаємо, з п'ятниці, 23 жовтня, у Римі і окрузі Лаціо вводять комендантську годину.

Крім того, 18 вересня уряд Італії посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів числа заражень коронавірусом.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі ряд заборон для подолання коронавірусної кризи.

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