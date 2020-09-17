У ще одного нардепа виявили COVID-19

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
Про це він повідомив РБК-Україна.
Нардеп зазначив, що почуває себе добре.
"Так, підтвердився. Але відчуваю себе добре. Думаю, за тиждень здолаю", - розповів Нагорняк.
Нагадаємо, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.
Крім того, голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.