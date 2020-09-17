У ще одного нардепа виявили COVID-19

Фото: Сергій Нагорняк (facebook.com/ze.nagorniak)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це він повідомив РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що почуває себе добре.

"Так, підтвердився. Але відчуваю себе добре. Думаю, за тиждень здолаю", - розповів Нагорняк.

Нагадаємо, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.

Крім того, голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.