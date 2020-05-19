Ще одного люстрованого прокурора поновили на посаді

Сумський окружний адміністративний суд відновив на посаді люстрованого прокурора Дмитра Андрєєва . Суд також прийняв рішення стягнути на його користь заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що Андрєєв виграв позов проти Офісу генпрокурора і прокуратури Сумської області. Зокрема, суд визнав протиправним і скасував наказ про його звільнення з посади заступника прокурора Сумської області в жовтні 2014 року і поновив його.

Крім того, суд стягнув на користь Андрєєва середній заробіток за час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 по 19 травня 2020 в загальній сумі понад 1,15 млн гривень.

"Рішення в частині поновлення на посаді заступника прокурора Сумської області та стягнення місячного заробітку в сумі 17 448,48 гривень підлягає негайному виконанню", - йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора також зобов'язаний відкликати з Мін'юсту відомості про застосування до Андрєєва закону про люстрацію, щоб виключити його з відповідного реєстру.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Рада поки не буде приймати будь-якірішення про скасування закону про люстрацію.

Очікується, що остаточну крапку в питанні люстрації в Україні має поставити Верховний суд. Зазначимо, після того, як ЄСПЛ визнав цей закон таким, що порушує права людини, українські суди почали активніше виносити рішення на користь люстрованих.