Ще одне підприємство Коломойського погодилося сплатити борг перед НБУ

Центральний апеляційний господарський суд затвердив мирову угоду між Національним банком України (НБУ) та ТОВ "Арлан", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ "ПриватБанк". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, ТОВ "Арлан" виступило ініціатором укладення мирової угоди, згідно з якою взяло на себе зобов’язання погасити заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості іпотечного майна, на яке НБУ звертав стягнення в цьому судовому процесі.

У травні 2018 року НБУ подав до Господарського суду Дніпропетровської позовну заяву про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ "Арлан". Це майно було передано в іпотеку як забезпечення зобов’язань АТ КБ "Приватбанк" за кредитом рефінансування.

Як зазначили в НБУ, це вже другий приклад вирішення судового спору з майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ "Приватбанк" через укладання мирової угоди. Уперше мирова угода між НБУ та АТ "Нікопольський завод феросплавів" укладена 28 серпня 2019 року. А вже 6 вересня АТ "Нікопольський завод феросплавів" достроково виконало зобов’язання, погасивши заборгованість "ПриватБанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна заводу.

У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів на загальну суму близько 10 млрд грн.

Суди вже ухвалили 21 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,2 млрд грн, 18 з яких набрали законної сили, а виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.