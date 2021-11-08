Ще одну справу щодо Тупицького направлено до суду, - ДБР

Відомо, що Тупицький вирішив самовільно привласнити повноваження влади після усунення з посади, указ про яке підписав президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року. Але екс-голова суду дав незаконну вказівку головному бухгалтеру КСУ щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства - Казначейство". Він хотів, щоб електронні бухгалтерські документи підписали від його імені.

Як з'ясували слідчі ДБР, головний бухгалтер з 29 грудня 2020 року по 09 лютого 2021 року незаконно підписала 207 документів від імені Тупицького. Також були підписані електронні платіжні доручення на виплату винагороди судді, заробітної плати співробітникам Секретаріату КСУ разом із преміями, грошовою та матеріальною допомогою, надбавками за інтенсивність праці та іншими виплатами.

"Дії колишнього голови КСУ кваліфікуються за ст. 27 (підбурювання та допомога), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, перекручування процесу її обробки порушення встановленого порядку маршрутизації КК України", - йдеться у повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.