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Радники "нормандської четвірки" домовилися про ще одну зустріч: де і коли

Автор: Валерія Поліщук

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що ще одна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться через два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації, щоб через два тижні зустрітися в Берліні і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не дозволені", - заявив Козак.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч радників нормандського формату. Вона тривала більше восьми годин.

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