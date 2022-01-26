Радники "нормандської четвірки" домовилися про ще одну зустріч: де і коли

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що ще одна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться через два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації, щоб через два тижні зустрітися в Берліні і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не дозволені", - заявив Козак.
Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч радників нормандського формату. Вона тривала більше восьми годин.