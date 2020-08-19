Ще одна вулиця в центрі Києва стала пішохідною

У Києві з 19 серпня ще одна вулиця в центрі міста стала пішохідною. Мова йде про Десятинний провулок.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня заїжджати автомобілями і паркуватися на Десятинному провулку заборонено - від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї введено нову схему організації дорожнього руху.

Рішення прийнято для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають враховувати дорожні знаки і розмітку і не паркувати там свій транспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух вантажівок через спеку.

Також повідомлялося, що в столиці буде обмежено рух по Шулявському шляхопроводу через укладання асфальту.