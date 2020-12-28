Ще одна країна закриває кордони для іноземців через новий коронавірус

Уряд Індонезії прийняло рішення про закриття кордонів країни для іноземних туристів через поширення в світі нового штаму коронавірусу. Заборона на в'їзд в країну вступає в силу з 1 січня і триватиме два тижні.

Про це заявив міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, передає Reuters.

Минулого тижня Індонезія ввела заборону на в'їзд в країну всім громадянам, які прибувають з Великобританії, а також посилила правила для туристів з Європи і Австралії.

Нові обмеження стосуватимуться всіх іноземних громадян, крім високопоставлених чиновників.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений британськими вченими. Мутований вірус став стрімко розвиватися в грудні. Через це десятки країн закрили свої кордони для Великобританії. Детальніше про те, як світ реагує на новий коронавірус в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

Раніше РБК-Україна писало, що академік НАН Сергій Комісаренко вважає, що мутований коронавірус не повинен вплинути на ефект вакцини.