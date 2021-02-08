RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ще одна країна рекомендувала вакцину AstraZeneca для людей до 65 років

Автор: Лера Полищук

Міністерство охорони здоров'я Португалії рекомендувало вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca для людей у віці до 65 років. Португалія стала останньою європейською країною, яка висловила сумніви щодо її ефективності для літніх людей.

Про це повідомляє Reuters.

Популярні новини
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну 05 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному 05 лютого 2021
Боррель на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Навального 05 лютого 2021
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021

При цьому МОЗ Португалії дозволив вакцинувати препаратом компанії AstraZeneca людей старше 65 років за умови, що вакцина є єдиною доступною.

Зазначимо, що Португалія отримала першу партію вакцини AstraZeneca в неділю, 7 лютого. У першій партії прибило близько 42 тисяч доз.

Перед цим Португалія отримала майже 390 тисяч доз вакцини Pfizer і 19 200 доз - вакцини американської компанії Moderna.

Нагадаємо, в кінці січня Європейський союз дозволив використання вакцини AstraZeneca на території ЄС. При цьому вакцина цієї компанії стала третьою дозволеної в ЄС.

Крім того, вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавірусу. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірусвакцина від коронавірусуПортугалия
Читайте також
Рівень довіри українців до офіційної статистики щодо COVID-19 впав до 20%
У ЮНІСЕФ назвали загрозу повільної вакцинації від COVID в Україні
Прогноз погоди