Ще одна країна планує евакуювати своїх громадян з Уханя

Франція розглядає можливість евакуації своїх громадян з китайського міста Ухань, де стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання France24.

Як повідомляється, французька влада планує створити автобусне сполучення, яке дозволить евакуювати громадян та їх сім'ї з Уханя. Евакуйованих французів планують відвозити в інші міста Китаю.

Зазначається, що після евакуації громадяни близько 2 тижнів перебуватимуть під карантином. Наразі французьке Міністерство закордонних справ створило телефон екстреного зв'язку для громадян, що перебувають в Китаї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Японія оголосили про евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом нового виду коронавірусу. Вашингтон планує евакуювати консульство в Ухані та деяких приватних осіб. Евакуація американців відбудеться 28 січня.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Каліфорнія підтвердили третій випадок захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї. Вірусом заразився турист, який прибув до Каліфорнії з китайського міста Ухань.

Крім того, у Канаді було підтверджено перший випадок захворювання новим видом коронавірусу. Захворювання було виявлено у жителя Торонто, який повернувся з центрально-китайського міста Ухань.