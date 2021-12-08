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Ще одна група мігрантів намагалася прорватися до ЄС: усіх затримали прикордонники

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 7 грудня, на ділянці кордону в Черемші група мігрантів намагалася прорвати паркан. Усіх біженців заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.

35 людей, переважно громадяни Іраку, хотіли силою перетнути польсько-білоруський кордон. При цьому, за словами представника прикордонної служби Польщі Ганни Михальської, як пише РАР, мігрантам допомагали білоруські офіцери. Вони кидали каміння та шматки дерева у польських солдатів, засліплювали їх лазерами та стробоскопами.

Михальська уточнила, що біженцям вдалося пройти на кілька метрів за лінію кордону. Після цього всіх людей затримали та доставили до лінії розмежування.

Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, у лісі неподалік Вільхівки виявили тіло чоловіка з рюкзаком та нігерійським паспортом. Труп знайшли польські солдати приблизно за 9 км від білоруського кордону.

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Польша