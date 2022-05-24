Ще одна громада: оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть проводитися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Минреинтеграции).
Станом на 18 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення військових (бойових) дій, або які знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) додалися одна громада в Миколаївській області.
Всього до переліку увійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада) і Херсонської (49 громад) областей.
Отримати актуальну інформацію про статус громади можна на цифровій карті.
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
Нагадавши, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.
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