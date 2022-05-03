RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще одна бойова група. НАТО нарощує свою присутність у Румунії

Фото: НАТО створює нову бойову групу в Румунії (twitter.com/JFC_Naples)
Автор: Наталія Гурковська

Північноатлантичний альянс вирішив наростити присутність військ на Балканах після воєнного вторгнення РФ до України. НАТО вже утворює бойову групу в Румунії для посилення захисту кордонів альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення NATO JFC Naples у Twitter.

"Активізовано Сили реагування НАТО, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголошують, що учасники альянсу постійно проводять навчання, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу.

Зазначимо, за даними Міноборони Румунії, саме зараз - з 2 по 13 травня, на території країни проводяться міжнародні навчання сил спеціального призначення. Навчання Trojan Footprint 22 сплановані та координуються Командуванням спеціальних операцій ЗС США у Європі.

"Навчання ставлять також за мету підвищення рівня взаємодії між структурами, що беруть участь, шляхом спільного планування та виконання специфічних завдань та операцій, координації робочих процедур у міжнародному середовищі з метою підвищення регіональної безпеки, особливо в зоні Чорного моря", - додають у Міноборони Румунії.

Як повідомлялося, раніше країни-члени НАТО на саміті у Брюсселі вирішили створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУкраїнаРумуніяВійна в Україні