Ще одна бойова група. НАТО нарощує свою присутність у Румунії

"Активізовано Сили реагування НАТО, і НАТО створило нову бойову групу в Румунії", - йдеться у повідомленні.

У НАТО наголошують, що учасники альянсу постійно проводять навчання, щоб підготуватися до будь-якої загрози для забезпечення безпеки Альянсу.

Зазначимо, за даними Міноборони Румунії, саме зараз - з 2 по 13 травня, на території країни проводяться міжнародні навчання сил спеціального призначення. Навчання Trojan Footprint 22 сплановані та координуються Командуванням спеціальних операцій ЗС США у Європі.

"Навчання ставлять також за мету підвищення рівня взаємодії між структурами, що беруть участь, шляхом спільного планування та виконання специфічних завдань та операцій, координації робочих процедур у міжнародному середовищі з метою підвищення регіональної безпеки, особливо в зоні Чорного моря", - додають у Міноборони Румунії.