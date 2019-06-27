Ще один рейтинг підтвердив прохід п'яти партій до Ради

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані компанії Info Sapiens приблизно співпадають з результатами інших опитувань

Якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні найближчої неділі, до Верховної ради мали б шанс пройти п'ять партій. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, проведеного 15-25 червня.

Згідно з даними опитування, партія "Слуга народу" може отримати 46,5% голосів тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (11,8%), "Європейська солідарність" (8,6%), "Голос" (8,2%) та "Батьківщина" (7,8%).

Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися з вибором.

Опитування Info Sapiens проведене 15-25 червня серед 1290 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росію територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,7% для показників, близьких до 50%, 1,6% для показників, близьких до 10%, 1,2% для показників, близьких до 5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій: "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, а також "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій: "Слуга народу" (42,7%), "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Батьківщина" (10,2%), "Європейська Солідарність" (9,8%) та "Голос" (6,4%).

Компанія Info Sapiens була створена 2018 році колишніми співробітниками GfK Ukraine. Компанія проводить польові роботи для GfK Ukraine та продовжує проект GfK Ukraine "Споживчі настрої". Info Sapiens брала участь в екзіт-полі ТСН на президентських виборах 2019 року.