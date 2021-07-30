Ще один загиблий. Жертвами лісових пожеж у Туреччині стало вже чотири людини

Жертвами лісових пожеж в Туреччині стало вже чотири людини. Вогонь вже поширився на сім провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Остання людина агинула в Мармарисі. Через лісові пожежі вже постраждали 183 осіб. Нині вирують двадцять пожеж в семи провінціях Туреччини. Вогонь знищив десятки будинків.

Влада в Мармарисі приступила до евакуації місцевих жителів і туристів з готелів через серйозні лісові пожежі.

Питання про евакуацію туристів з Туреччини у зв'язку з сильними лісовими пожежами не стоїть. Основні туристичні об'єкти знаходяться поза зоною пожежі.