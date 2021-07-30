ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ще один загиблий. Жертвами лісових пожеж у Туреччині стало вже чотири людини

Новость на русском →
Турція, П'ятниця 30 липня 2021 03:58
Ще один загиблий. Жертвами лісових пожеж у Туреччині стало вже чотири людини Фото: жертвами лісових пожеж стали чотири людини (twitter.com/pusholder)
Автор: РБК-Україна

Жертвами лісових пожеж в Туреччині стало вже чотири людини. Вогонь вже поширився на сім провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Остання людина агинула в Мармарисі. Через лісові пожежі вже постраждали 183 осіб. Нині вирують двадцять пожеж в семи провінціях Туреччини. Вогонь знищив десятки будинків.

Влада в Мармарисі приступила до евакуації місцевих жителів і туристів з готелів через серйозні лісові пожежі.

Питання про евакуацію туристів з Туреччини у зв'язку з сильними лісовими пожежами не стоїть. Основні туристичні об'єкти знаходяться поза зоною пожежі.

Раніше ми повідомляли, що в результаті лісових пожеж в Анталії загинуло три людини.

Нагадаємо, 28 липня у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Анталія
NEWS
Нові обмеження на в'їзд в Україні: коли почнуть діяти
Нові обмеження на в'їзд в Україні: коли почнуть діяти
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так