Ще один обласний центр відмовився від карантину вихідного дня

У Дніпрі не планують виконувати рішення Кабінету міністрів про введення карантину вихідного дня. Місцева влада не буде імплементувати передбачені урядом обмеження.
Про це на сторінці у Facebook заявив мер міста Борис Філатов.
Як пояснив очільник міста, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки не зможе ввести обмеження, бо "захворіла".
"Просто міська комісія ТЕБ та НС захворіла. Просто захворіла та не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не у стані", - написав він.
Відмову від введення обмежень Філатов аргументував тим, що Дніпро та Дніпропетровська область входять у трійку регіонів з найменшим рівнем захворюваністю на коронавірус.
Зазначимо, уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У цей період, зокрема, буде заборонено роботу кінотеатрів, закладів культури, закладів громадського харчування, крім доставки та роботи на виніс.
Як писало РБК-Україна, у Львові оголосили суботу та неділю робочими днями, щоб спробувати обійти рішення Кабміну.
Додамо, у МОЗ заявили, що місцева влада не має повноважень не вводити обмежень, а можуть тільки посилювати обмеження.