Ще один нардеп видужав після COVID-19

Депутат Верховної ради Сергій Рудик видужав після коронавірусної хвороби. Про це він повідомив у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

За його словами, два ПЛР-тести показали негативний результат.

"Результат сьогоднішнього КТ показує... що все у мене нормально. Перед цим було два негативних тести, зроблені методом ПЛР. Я з упевненістю можу сказати, що я цю хворобу подолав", - розповів нардеп.

На думку парламентарія, зараження, ймовірно, сталося у ході двох позачергових пленарних засідань Ради 17 березня.

"Уже місяць від тої злощасної сесії ВРУ, коли хтось з моїх "куршавельских" колег приніс цю заразу в Раду і нікому про це не сказав", - сказав він.

Нагадаємо, 24 березня народний депутат Вікторія Гриб повідомила, що у депутата Рудика підтвердили коронавірус COVID-19.

Як писало РБК-Україна, депутат Верховної ради Вадим Новинський заражений коронавірусом. Нардеп запевнив, що його стан у нормі, проте лікарі рекомендували йому госпіталізацію.

Додамо також, раніше нардеп от "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

При цьому від коронавірусної хвороби вилікувався парламентар від "СН" Руслан Горбенко. Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова. Він був госпіталізований 21 березня.