Еще один нардеп выздоровел после COVID-19

Депутат Верховной рады Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. Об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook.

По его словам, два ПЦР-теста показали негативный результат.

"Результат сегодняшнего КТ показывает... что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР. Я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - рассказал нардеп.





По мнению парламентария, заражение, вероятно, произошло в ходе двух внеочередных пленарных заседаний Рады 17 марта.

"Уже месяц с той злосчастной сессии ВРУ, когда кто-то из моих "куршавельских" коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал", - сказал он.

Напомним, 24 марта народный депутат Виктория Гриб сообщила, что у депутата Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19.

Как писало РБК-Украина, депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Нардеп заверил, что его состояние в норме, однако врачи рекомендовали ему госпитализацию.

Добавим также, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус.

При этом от коронавирусной болезни вылечился парламенатарий от "СН" Руслан Горбенко. Также сообщалось о выздоровлении первого нардепа, который заразился коронавирусом, Сергея Шахове. Он был госпитализирован 21 марта.