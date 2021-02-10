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Ще один комітет Ради проти права дітей-сиріт вступати до вишів поза конкурсом

Новость на русском → Україна, Середа 10 лютого 2021 17:45
Ще один комітет Ради проти права дітей-сиріт вступати до вишів поза конкурсом Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав законодавчу ініціативу про право дітей-сиріт вступати до вишів поза конкурсом. Йдеться про законопроект №3862.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати розглянули законопроект №3862... За результатами розгляду комітет рекомендує направити зазначений законопроект на доопрацювання", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, відповідна норма існувала в законодавстві України до 2016 року і була скасована за пропозицією Міністерства освіти і науки. Наявність такого права у дітей-сиріт трактувалося Міносвіти як порушення відповідної норми Конституції України.

Як писало РБК-Україна, ще у жовтні 2020 року комітет з питань молоді і спорту рекомендував вилучити норму про пільговий вступ дітей-сиріт із законопроекту №3862.

У комітеті пояснювали, що запровадження абсолютного права на вступ поза конкурсом для певних категорій громадян України, без будь-яких обмежень та квот, порушує право інших громадян на вступ до вишів за конкурсом.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Документ дозволяє таким дітям жити у прийомних сім'ях після 18 років.

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