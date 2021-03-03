Ще один держбанк отримав статус уповноваженого на ринку електроенергії

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку уповноважених банків ринку електричної енергії. До списку потрапив Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк).
Рішення ухвалене під час засідання уряду 3 березня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.
Таким чином, перелік уповноважених банків, що обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку електричної енергії, включає "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк), ПАТ "Укргазбанк" та Укрексімбанк.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2020 рік отримали 41,296 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк -5,594 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). Найбільше відділень раніше в державних Ощадбанку (1837) та Приватбанку (1717). Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертому місці державний Укргазбанк (276).