Ще один білоруський спортсмен покинув країну після скандалу з Тімановською

Журналіст Дмитро Лукашук повідомив, що відомий білоруський спортсмен покинув Білорусь після ситуації з бігунею Христиною Тімановською. Особистість спортсмена журналіст не розкриває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.
Спортсмен вже переїхав кордон Білорусі.
"Щойно мені написав один відомий чоловік зі спорту, що він тільки що переїхав білоруський кордон. Не буду уточнювати, поки не отримав дозволу від цієї людини дати інформацію про нього. Але факт залишається фактом. Спортсмени їдуть з Білорусі", - заявив Лукашук.
Нагадаємо, білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Додамо, що чоловік спортсменки - 25-річний Зданевич - покинув Білорусь. Зараз він знаходиться в Києві та відчуває себе безпечно.